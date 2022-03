Betrunken bei L17-Fahrt: Vater wollte Polizisten bestechen

Der 40-Jährige unternahm mit seinem 19-jährigen Sohn im Bezirk Braunau eine Ausbildungsfahrt unternommen – mitten in der Nacht und betrunken. Beamte kontrollierten den Pkw mit den beiden am Sonntag um 3.50 Uhr in Schalchen.

Die Männer wirkten alkoholisiert – ein Test ergab 0,68 Promille beim Sohn, der am Steuer saß, und 1,24 Promille beim mitfahrenden Vater, berichtete die Polizei am Montag. Damit nicht genug, versuchte der 40-Jährige die Beamten mit Geld zu bestechen und bedrohte sie, als er merkte, dass sein Angebot nicht fruchtete. Beide Männer werden angezeigt.