Betrugsprozess um 1,25 Millionen Schutzmasken

Die Verhandlung am Landesgericht Linz findet am Montag statt.

Ein in Geldnot geratener Unternehmer soll im Corona-Jahr 2020 einer Firma in Gallneukirchen versprochen haben, mehr als eine Million Schutzmasken zu liefern. Laut Anklage kassierte er den Kaufpreis in Höhe von 380.000 Euro, lieferte die versprochene Ware aber nie. Am Montag muss sich der einschlägig vorbestrafte Mann wegen schweren Betrugs vor Gericht in Linz verantworten.