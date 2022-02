Betrugs-Prozess: "Er wusste gar nicht mehr, was er unterschreibt"

Wenn es stimmt, was die Anklage behauptet, dann steckt in dieser zierlichen Dame ziemlich viel kriminelle Energie. Schwerer Betrug, Erpressung und weitere Delikte werden der 73-jährigen Angeklagten zur Last gelegt. Zivilrechtlich laufen gegen sie 21 Exekutionen, in einem Schuldenregulierungsverfahren beim Bezirksgericht Traun geht es um fast eine Million Euro. Zudem ist sie dreifach einschlägig vorbestraft.