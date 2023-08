Betrug mit "Nice"-App: Polizei warnt vor Pyramidensystem

Es handle sich um ein undurchsichtiges Pyramidensystem. Nutzern wird Geld versprochen, doch anstatt Geld zu verdienen, verlieren sie.

Im Zusammenhang mit der Handy-App "Nice" seien in den vergangenen Tagen zahlreiche Betrugsanzeigen eingegangen, teilte das LKA am Dienstag mit. Worum geht es? Durch Klicks auf Produkte, die auf großen Verkaufsplattformen im Internet angeboten werden, sollen sie sichtbarer werden. Der Haken: Um mitmachen zu können, sollen neue Mitarbeiter der Nice Tech GmbH vorab Geld einbezahlen. Je mehr man einzahlt, desto besser der Verdienst, so das Versprechen. Noch mehr Geld wird in Aussicht gestellt, wenn man neue Mitglieder anwirbt. Ein klassisches Pyramidensystem. Wenn die neuen Mitarbeiter Geld eingezahlt haben, können Sie die "Nice"-App auf ihrem Handy installieren und sollen mit "Klicks" auf die Werbeprodukte Geld bekommen. "Eine Auszahlung findet jedoch nie statt", teilte das Landeskriminalamt mit.

