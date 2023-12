Betrug mit Konzert- und Sportevent-Karten aufgeflogen: Verdächtiger festgenommen

Gemeinsam mit Kollegen aus Graz konnten Polizisten aus dem Mühlviertel - von der PI Hellmonsödt, Bezirk Urfahr-Umgebung - dem Betrüger das Handwerk legen. Der 37-jährige deutsche Staatsbürger, der in Graz lebt, wird verdächtigt, zwischen Juni und Dezember großangelegten Betrug mit Tickets für Konzerte und Sportevents aufgezogen zu haben.

Mindestens 52 Menschen in Österreich und Deutschland soll der 37-Jährige Tickets über eine Internet-Plattform verkauft haben. Erhalten haben die Kunden ihre Karten jedoch nie.

Der Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobereich, wie die Polizei berichtet. Weil der Mann in der Vergangenheit bereits wegen anderer Betrugsdelikte verurteilt wurde, wurde der 37-Jährige in seiner Wohnung in Graz festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt. Bei der Einvernahme zeigte er sich voll geständig.

