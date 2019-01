Betrug in Praxis? Zahnarzt festgenommen

STEYR-LAND. Ein Zahnarzt aus dem Bezirk Steyr-Land wurde am Mittwoch von der Polizei festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, Patienten nicht erbrachte Leistungen verrechnet zu haben. Der Schaden soll, wie berichtet, in die Hunderttausende Euro gehen.

Staatsanwaltschaft Steyr ermittelt Bild: vowe

„Der Mann wurde am Nachmittag von der Polizei verhört und bleibt vorerst in Polizeigewahrsam“, sagte Andreas Pechatschek von der Staatsanwaltschaft Steyr, die den Antrag auf Festnahme gestellt hatte. Am Donnerstag oder Freitag wird ein Haftrichter am Landesgericht Steyr entscheiden, ob der Arzt in Untersuchungshaft muss.

Nach dem Auffliegen des Falles hatten sich mehrere mutmaßliche Opfer bei der Polizei gemeldet. Der Verdächtige bestritt bisher alle gegen ihn gerichtete Vorwürfe, auch jene der sexuellen Belästigung, die zwei Mitarbeiterinnen gegen ihn erhoben hatten.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema