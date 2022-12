Betrug im Pfandhaus: Ehepaar steht wegen Veruntreuung vor Gericht

Sein Mandant habe Privatkonkurs angemeldet, ein Zahlungsplan werde im Februar des nächsten Jahres erstellt, sagte Anwalt Manfred Arthofer gleich zu Beginn des zweiten Verhandlungstages, der am Montag im Schwurgerichtssaal am Landesgericht in Linz stattfand. Er vertritt den Pfandleiher B. und seine Frau, die sich unter anderem wegen Veruntreuung, Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen und schweren Betruges verantworten müssen.