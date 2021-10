Betrügerische Spendensammler unterwegs

Die beiden noch unbekannten Täter waren am Montag und Mittwoch in Gosau unterwegs. Zwei Opfer zahlten jeweils 20 Euro an die Spendenbetrüger. Die Täter suchten ihre Opfer bei ihnen zuhause auf und täuschten vor, Spenden für eine Institution mit angeblichem Sitz in Salzburg zu sammeln. Dabei entstand den Opfern ein Schaden von jeweils 20 Euro. Die beiden mutmaßlichen Betrüger sind mit einem silbernen PKW unterwegs.

Die Personenbeschreibungen:

Männlicher Täter: etwa 65 Jahre alt, ca. 175 cm groß mit Halbglatze, österreichischer Dialekt.

Weiblicher Täter: etwa 45 Jahre alt, ca. 165 cm groß, blond, schulterlanges Haar, österreichischer Dialekt.