Betrüger spezialisierten sich auf Luxusgüter: 430.000 Euro Schaden

Der erste Schlag gegen die Bande gelang den Ermittlern bereits im vergangenen Februar in Bad Ischl. Die Geschäftsführung eines Bekleidungshandelsunternehmens hatte damals wegen eines Internetbestellbetrugs Anzeige erstattet. Bereits einen Tag später wurde in Bad Ischl ein 24-jähriger Österreicher ausgeforscht und auf einer Baustelle in Bad Goisern als Schwarzarbeiter aufgegriffen. Bei der Hausdurchsuchung an seiner Wohnadresse wurden unzählige neuwertige und hochpreisige Kleidungsstücke, Babyutensilien und Einrichtungsgegenstände sichergestellt.

Nach Abschluss der Ersterhebungen wurde der 24-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels festgenommen. Bei weiteren Ermittlungen konnten schließlich rund 240 Bestellbetrugs- und Betrugshandlungen zum Nachteil von Mobilfunkbetreibern in einer Gesamtschadenshöhe im sechsstelligen Euro-Bereich geklärt werden. Im April wurde ein weiterer Haupttäter (27) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen.

Der Mann aus Bad Ischl steht außerdem im Verdacht, im Zusammenwirken mit rund 150 vorrangig aus der Slowakei stammenden Komplizen in betrügerischer Absicht Mobilfunkverträge abgeschlossen und dadurch ratenfinanzierte Mobiltelefone erlangt zu haben. Darüber hinaus soll er unzählige Bestellbetrugshandlungen durch Eingabe falscher Datensätze begangen haben, so die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung.

Die gesamte Schadenssumme beträgt 430.000 Euro. Die Ermittlungen wurden jetzt abgeschlossen, die beiden geständigen Hauptbeschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Wien Josefstadt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.