Betrüger: "Wenn ich wieder draußen bin, suche ich mir ehrliche Arbeit"

Früher hatte er seine Turntables fest im Griff und heizte als freiberuflicher Diskjockey dem Linzer Partyvolk auf der Tanzfläche ein. Heute arbeitet der inhaftierte 38-Jährige in der Beamtenküche der Justizanstalt mit. Wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs ist der Mann aus dem Bezirk Linz Land am Dienstag zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. „Ein Witz!“, „Jeder Tagedieb bekommt mehr“, so lauteten die Reaktionen im Gerichtssaal, denn