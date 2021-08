Lange gesuchter Betrüger von Mallorca nach Linz ausgeliefert

Der 59-jährige Deutsche wird beschuldigt in der Zeit von September 2012 bis Februar 2014 in einem Hotel in Linz als Geschäftsführer tätig gewesen zu sein. In dieser Funktion nahm er immer wieder an der Planung von verschiedenen Großbauprojekten in ganz Österreich teil. Diese wurden letztendlich nicht oder in nur sehr abgeschwächter Form von ihm durchgeführt. Aufgrund seines überzeugenden Auftretens konnte er renommierten Firmen und liquiden Privatpersonen immer wieder größere Bargeldbestände herauslocken, welche aber im Anschluss nicht für die vertraglich vereinbarten Zwecke verwendet wurden.

Fortlaufend verschaffte er sich, nachdem er für Überzeugungszwecke immer wieder dringend Bargeld benötigte, Gewinne aus dem Hotel in Linz, welches dadurch im Anschluss zahlungsunfähig wurde. 2014 erfolgte eine Hausdurchsuchung an seinem damaligen Wohnsitz in Linz-Land, bei der Beweismittel für die Ermittlungen sichergestellt wurden und dabei auch mittels Gutachten der Kridaschaden festgestellt werden konnte.

Da der 59-Jährige im Anschluss sofort flüchtete wurde von der Staatsanwaltschaft Linz ein EU-Haftbefehl gegen ihn erwirkt. Dieser konnte nun im Juni 2021 auf Mallorca vollzogen werden. Am 1. Juli 2021 wurde er von der spanischen Justiz nach Österreich ausgeliefert und von der Kripo Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich nicht geständig - er verursachte einen Schaden im sechsstelligen Bereich, heißt es in einer Polizeimeldung.