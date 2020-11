Mit "Adios Amor" avancierte der in Wien-Favoriten geborene Musiker Andy Borg in den 80er Jahren in Österreich und Deutschland zum gefeierten Schlagerstar. 2006 durfte der Sänger dann die Nachfolge Karl Moiks im beliebten Musikantenstadl antreten. Gestern feierte Borg seinen 60. Geburtstag.