Betrüger lockten Linzerin 150.000 Euro heraus

Die Nachricht erschien plötzlich. Als eine 52-jährige Linzerin vergangenen Samstag mit ihrem Computer beschäftigt war und sich arglos von Website zu Website klickte, tauchte auf ihrem Bildschirm die Meldung eines vermeintlichen Investmentunternehmens auf. Sie könne mit wenigen Schritten viel Geld gewinnen, wurde der Frau versprochen. Leider falsche Versprechungen.

Denn das Investmentunternehmen war ein krimineller Zusammenschluss von drei Betrügern. Die 52-Jährige wurde von den Tätern auf eine Website gelockt, deren Inhalt ihr zeigen sollte, dass sich eine Investition auf jeden Fall lohnen würde. Die 52-Jährige war beeindruckt. So beeindruckt, dass sie den Anweisungen folgte und den Unbekannten über eine spezielle Software sogar Zugriff auf ihren Computer gewährte.

Noch am selben Abend überwies sie eine fünfstellige Summe auf eine Kryptoplattform. Eine digitale Börse, auf der sich Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoins kaufen, verkaufen und tauschen lassen. Diesen Vorgang wiederholte sie mehrmals.

Als die Linzerin insgesamt 150.000 Euro überwiesen hatte und die Gewinne nach wie vor ausblieben, schöpfte sie Verdacht und erstattete Anzeige.

Betrug mit Wertkartencodes

Bereits am 19. Juli dieses Jahres fiel eine 56-jährige Angestellte einer Trafik in Traun auf eine Betrügerin herein. Die Täterin gab sich als Angestellte einer Tabakfirma aus und forderte – mit dem Vorwand Wertkarten für Onlinebezahlungen aus dem Sortiment zu nehmen – die 56-Jährige auf, die Karten im Kassensystem der Trafik abzurechnen und ihr die Codes telefonisch durchzugeben.

Die Angestellte leistete den Anweisungen der vermeintlichen Mitarbeiterin der Tabakfirma Folge und gab ihr telefonisch mehrere Codes durch. Ausgetauscht oder ersetzt wurde nichts – der Trafik entstand ein Schaden von mehr als 2600 Euro.