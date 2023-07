Betrüger in Steyr aufgedeckt: Mann wollte gefälschtes Handy zurückgeben

Ein 27-jähriger Weißrusse wollte am Samstag in Steyr sein neu gekauftes und noch original verpacktes Handy in einem Elektrotechnikgeschäft zurückgeben, weil er ein billigeres Angebot gefunden hatte. Dabei deckte ein Mitarbeiter einen Betrugsversuch auf: Die Seriennummer des zurückgegebenen Smartphones stimmte nicht überein, es handelte sich um einen Nachbau. Die Verpackung hatte der Mann mit Münzen so manipuliert, dass sie das gleiche Gewicht hatte wie das Original.

Die Polizei wurde alarmiert und nahm den Mann vorläufig fest. Der Weißrusse aus Steyr dürfte bereits acht Mal mit dieser Betrugsmasche durchgekommen sein, zwei weitere Male blieb es beim Versuch. Der Schaden beträgt rund 10.500 Euro. Der 27-Jährige wurde in die Justizanstalt Garsten gebracht.

