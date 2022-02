Betrüger geben sich als Wiener Polizeichef aus

"Ich bin Herr Gerhard Pürstl, Generaldirektor der Wiener Polizei, Hauptkommissar, Leiter der Abteilung für Jugendschutz." So beginnt ein Betrugsschreiben, das derzeit zahlreiche Menschen in Österreich per Mail erhalten. Auf dem Computer der angeschriebenen Person seien kinderpornografische Inhalte gefunden worden. Der Adressat solle eine schriftliche Stellungnahme an die Mail-Adresse cybercrime.police.gouv@gmail.com senden.

Es handelt sich um eine Variante von sogenannter "Sexerpressung", bei der Betrüger Internetnutzern das Anschauen illegaler pornografischer Inhalte vorwerfen und vermeintliche "Strafzahlungen" fordern. Laut Kriminalpräventionsstelle des Landeskriminalamtes Oberösterreich ist an diesem Schreiben neu, dass die Betrüger eine Stellungnahme fordern. So wollen sie vermutlich ein Druckmittel erhalten.

Das Schreiben sei etwa durch Rechtschreibfehler als Fälschung zu erkennen, heißt es in einer Aussendung. Die Kriminalpräventionsstelle empfiehlt, solche Mails zu ignorieren und auf keinen Fall Anhänge zu öffnen, da diese Schadsoftware enthalten können. Opfer der Betrugsmasche werden gebeten, bei der nächsten Polizeiinspektion Anzeige zu erstatten.