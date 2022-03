Betrüger erbeuteten von Linzerin 90.000 Euro

Telefonbetrüger haben eine 80 Jahre alte Pensionistin in Linz um ihr ganzes Erspartes gebracht, wie gestern die Landespolizeidirektion Oberösterreich informierte. Erneut haben sich die Gauner dabei als "Polizisten" ausgegeben.

Mehrmals stellten die Täter dabei telefonisch Kontakt zu der Dame her, die bereits an einer Demenzerkrankung leiden dürfte. Es seien "unsichere Zeiten", daher sei es am besten, wenn sie all ihr Bargeld und ihre Wertsachen "bei der Polizei sicher verwahren" lasse. Am Mittwoch tauchte dann ein Täter auf, um die Beute abzuholen. Laut Polizei versuchen Verbrecher erneut, mit dem "Polizisten-Trick" zu Geld zu kommen. Fast zehn Anrufe sind seit Jahresanfang gemeldet worden.

"Die Polizei verwahrt keine Vermögenswerte zum Eigentumsschutz, jede solche Geldforderung am Telefon ist Betrug! Beenden Sie ein derartiges Gespräch sofort", raten dringend die echten Beamten.