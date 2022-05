Betrüger buchten in einer Stunde 21.000 Euro ab

Der Mann wurde am 13. Mai telefonisch von einem Unbekannten kontaktiert, dieser gab sich als "Microsoft"-Mitarbeiter aus.

Der Mann erklärte dem 59-Jährigen, dass an dessen Computer dringende Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssten. Der Grieskirchner installierte daraufhin unter Anweisung des angeblichen Software-Technikers ein Fernwartungsprogramm auf seinem Gerät und gewährte dem Anrufer Zugriff auf seinen Computer. Nachdem die angeblichen Wartungsarbeiten abgeschlossen waren, beendete der unbekannte Anrufer das Gespräch.

Am Abend des 13. Mai wurden dann innerhalb von eineinhalb Stunden 21.000 Euro vom Konto des 59-Jährigen an drei Empfänger in unterschiedlichen Ländern überwiesen. Der Mann entdeckte den Betrug und brachte ihn bei der Polizei zur Anzeige.