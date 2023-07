Betrüger behoben 47.000 Euro in Linzer Bankfiliale

Ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger aus den Niederlanden haben sich durch Phishing mehr als 47.000 Euro von Kunden einer Bank in Linz ergaunert. Die Beschuldigten kamen durch Phishing-SMS zu den Zugangsdaten ihrer Opfer und führten in der Folge im Bankfoyer beim Bankomaten Behebungen von den Konten durch. Ein Mitarbeiter, dem die vermehrten Geldbehebungen auffielen, alarmierte die Polizei. Die Täter wurden am Tatort festgenommen, berichtete die Polizei.

Duo in Haft

Aufgeflogen ist der Betrug, weil ein Bankmitarbeiter auf Grund der Häufung von Rückforderungen die Auszahlungen kontrolliere. Dabei stellte er fest, dass seit 16. Juli 2023 auffallende Bargeld-Behebungen durchgeführt wurden. In weiterer Folge sah der Mitarbeiter auf der Überwachungskamera, dass dieselben Täter die Behebungen getätigt hatten. Am 19. Juli beobachtete der Mitarbeiter die beiden Männer zum Tatzeitpunkt über die Aufnahmen der Überwachungskamera und alarmierte die Polizei.

Die Beschuldigten wurden am Tatort festgenommen und nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt eingeliefert. Es konnten Bankomat-Behebungen von 16. bis 19. Juli 2023 eruiert werden. Der 20- und 21-Jährige sind nur teilweise geständig am 19. Juli 2023 sieben Behebungen von verschiedenen Konten durchgeführt zu haben. Es sind laut Polizei noch umfangreiche Erhebungen zu führen.

Was ist ein "Phishing"-Betrug?

Die Betrugsmasche "Phishing" soll Menschen dazu bringen, sensible Daten preiszugeben. Bei diesem Betrugsfall wurden Kunden dazu verleitet, ihre Kredit- bzw. Bankomatkarte zu digitalisieren. Diese digitalen Karten wurden von den Betrügern auf Smartwatches gespeichert. Dadurch konnten die Kriminellen Bargeld am Bankomaten beheben, informierte die Bank.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.