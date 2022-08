Bessere Ausbildung für Sanitäter gefordert

Ob bei Verletzungen, Verkehrsunfällen oder Vergiftungen – in vielen Fällen steht neben dem Team des Rettungsdienstes auch ein Notarzt im Einsatz – und das, obwohl dieser in 80 Prozent der Fälle kaum gebraucht würde, wären die Rettungssanitäter besser ausgebildet. Doch die geltende Rechtslage erlaubt diesen nur in Ausnahmefällen, entsprechende medizinische Maßnahmen ohne einen anwesenden Notarzt zu setzen. Dabei warnte bereits die Ärztekammer vor einem Mangel an Notärzten (die OÖN berichteten).

Nun fordert auch der Bundesverband Rettungsdienst eine bessere Ausbildung für Sanitäter. "Die Fahrtenzahlen der Notärzte steigen immer weiter und oftmals werden sie auch als Ersatz beim bestehenden Landärzte-Mangel eingesetzt. Daher wäre es eine große Erleichterung, wenn die Rettungssanitäter entsprechend besser ausgebildet werden", sagt Clemens Kaltenberger vom Bundesverband Rettungsdienst.

Reformierung der Rechtslage

Seit genau 20 Jahren gibt es in Österreich das Sanitätergesetz – "In all den Jahren hat es von der rechtlichen Seite her keine Veränderungen gegeben, um ein entsprechendes Berufsbild des Rettungssanitäters zu kreieren und somit das Gesundheitssystem zu entlasten", sagt Kaltenberger.

Dass die Sanitäter bei Unfällen auch Notärzte zu Hilfe holen, um sich abzusichern, ist für Kaltenberger nur verständlich. "Nachdem Rettungssanitäter kein tatsächlicher Beruf ist, genießen sie auch keinen Berufsschutz."

Bei der Sanitäterausbildung hinkt Österreich im internationalen Vergleich deutlich hinterher. Während in anderen europäischen Ländern die Rettungssanitäter meist eine dreijährige Ausbildung durchlaufen, beschränkt sich diese in Österreich auf etwa 480 Stunden in zwei Modulen – eine Kombination aus 160 Stunden theoretischer Ausbildung, 40 Stunden Krankenhauspraktikum und 280 Stunden im Rettungsdienst.

"Die Politiker sind davon ausgegangen, dass sich sowieso Freiwillige für den Rettungsdienst melden und diese womöglich von einer längeren Ausbildung abgeschreckt werden. Aber ganz im Gegenteil: Eigentlich würden alle davon profitieren: die Sanitäter, das Gesundheitssystem und allen voran die Patienten", sagt Kaltenberger. (kap)