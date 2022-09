Musik von Schlager bis Hardrock tönt aus den Boxen, die die Fahrgeschäfte am Welser Volksfest beschallen. Es riecht nach Frittiertem und Zuckerwatte. Aufgeregtes Kinderkreischen ist zu hören, schon saust ein buntes Pendel, in dem zehn Menschen sitzen, über den Köpfen der Volksfestbesucher hin und her.

Der Familientag am Welser Messegelände war gestern auch am frühen Nachmittag sehr gut besucht. Nach und nach wurden die Schlangen vor den Fahrgeschäften immer länger. "Das Wetter ist perfekt, besser hätten wir es nicht erwischen können", fasst der Betreiber des Tagada zusammen. Strahlender Sonnenschein und kühler Wind machten die Temperatur angenehm. "Jetzt sind Kinder mit ihren Familien da, ab fünf oder sechs kommen dann auch immer mehr Jugendliche", sagt der Betreiber. Vor allem das "Crazy Surf" und die Trampoline waren unter den Jungen besonders beliebt. "Im ‚Crazy Surf‘ sind wir zu dritt gefahren, das Trampolinspringen haben wir Marie überlassen", sagt Madeleine Edlmann, die mit ihrer Tochter das Volksfest besuchte. "Der Kindernachmittag ist ein Muss!", ergänzt sie.

Für Madeleine, Marie und David ist der Kindernachmittag ein Muss. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Viele Jugendliche sind am Nachmittag schon unterwegs. "Am besten gefallen hat mir bisher die Fahrt mit dem ,Round Up’ – weil es sich so wild dreht", sagt der 14-jährige Elias. Er ist zum ersten Mal beim Welser Volksfest und ist extra aus Hinzenbach angereist.

"Wir sind bis auf den letzten Platz ausgebucht, so viele Fahrgeschäfte hatten wir überhaupt noch nie", sagt Messedirektor Robert Schneider. "Weil die vergangenen drei Volksfeste trotz strenger Corona-Maßnahmen so ein großer Erfolg waren, ist die Nachfrage der Schausteller hoch gewesen." Schneider zeigt sich mit den bisherigen Besucherzahlen zufrieden, "aber die wirklich starken Tage erwarten wir erst am Wochenende."

Dann bieten neben den Fahrgeschäften das Festzelt und die Weinkost beste Unterhaltung. Heute, Samstag, steht ab 21 Uhr das Weindorf für Nachtschwärmer bereit, unterschiedliche DJs legen auf. Am Sonntag beginnt ab 11.30 Uhr der Frühschoppen. (kos/miv)

Informieren Sie sich zum Programm unter welser-volksfest.at

