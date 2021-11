Gemeinsam mit dem Imkereizentrum bieten die OÖNachrichten den Gemeinden im Land die Möglichkeit, einen Schaubienenstock aufzustellen. Bis Sonntag, 14. November, können sich Interessenten noch anmelden. So auch die Gemeinden Wallern und Waldneukirchen. Sie sind zwei von mehr als 80 Gemeinden, die sich ihren Schaustock bereits gesichert haben.

"Die Leute können einen Blick ins Innere eines Bienenstockes werfen und aus der Nähe miterleben, was diese Wunderwesen den ganzen Tag so machen", sagt Oberösterreichs Imkerpräsident Johann Gaisberger. "Das ist um Welten besser als jede Schautafel."

Imkerei-Obmann-StV. Franz Diwald, Kassier Ing. Raimund Berger, Obmann Kurt Barteder, Bürgermeister Karl Schneckenleitner und Raika-Geschäftsstellenleiter Hermann Brunner (v. l. n. r.) Bild: privat

Anmeldung per E-Mail

In den Schaustöcken sind zwischen Plexiglasscheiben zwei unterschiedliche Waben übereinander eingelassen: eine Brut- und eine Futterwabe. Sie können nach Öffnen der Holztüren von beiden Seiten beobachtet werden.

200 Euro beträgt der Unkostenbeitrag für einen Stock. Damit sind das Aufstellen und Befüllen des Stockes im kommenden Frühjahr und die Betreuung abgesichert. Fotos von Gemeindevertretern und allfälligen Sponsoren, die sich an der Aktion beteiligen, erscheinen in den OÖN. Interessierte Gemeinden melden sich per E-Mail an bienen@nachrichten.at oder beim örtlichen Imkerverein.