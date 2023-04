Besondere Momente als Hoheit: "Man erlebt das Narzissenfest ganz anders"

Die Vorbereitungen auf das Narzissenfest, das heuer bereits zum 63. Mal im Ausseerland stattfindet, sind in vollem Gange. Welche Blumen-Skulpturen werden in diesem Jahr gesteckt? Wie viele Helfer werden zum Pflücken der bekannten Sternennarzisse gebraucht? Viele logistische Entscheidungen werden für das Festwochenende am 1. bis 4. Juni getroffen.

Eine der wichtigsten Entscheidungen für das Narzissenfest wird bereits am Samstag, den 6. Mai, in Bad Aussee gefällt: Wer wird die neue Narzissenkönigin des Jahres 2023 und wer wird an ihrer Seite gemeinsam als Narzissenprinzessinnen das Ausseerland repräsentieren. Eine schwierige Entscheidung, die eine Jury – bestehend aus Mitgliedern des Narzissenfestvereins, den Medienpartnern und einigen mehr – treffen muss.

Bewerbung für Casting

Wie viele junge Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren ihre Kandidatur für das Amt der Narzissenhoheiten eingereicht haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Punkten können sie alle beim Casting am 6. Mai mit natürlicher Ausstrahlung, Schlagfertigkeit, Wortgewandtheit, Gelassenheit sowie mit ihrer Liebe zur Tracht und vor allem zum Ausseerland Salzkammergut. "Was ich allen Bewerberinnen nur ans Herz legen kann: Bleibt authentisch beim Casting und genießt es einfach. Man erlebt als Hoheit das Narzissenfest ganz anders", sagt die amtierende Narzissenkönigin Lisa Weinhandl aus Bad Aussee.

Wer das Rennen um die Narzissenkrone macht, bleibt bis zum Krönungsabend am 1. Juni geheim. In den Wochen bis zur Krönung erwarten die neuen Hoheiten einige Termine in Bad Aussee, unter anderem um das traditionelle Ausseer-Dirndl perfekt an die jungen Frauen anzupassen.

Ein Höhepunkt des Festwochenendes ist der Narzissenkorso. Bild: narzissenfest.at

Bewerbung als Hoheit

Bis 28. April können die Bewerbungen postalisch oder online unter narzissenfest.at/hoheiten eingereicht werden. Erforderlich sind auch ein Lebenslauf, zwei Fotos und ein paar Zeilen über die Motivation der Bewerbung.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

