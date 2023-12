"Besondere Anerkennung": Anbau von Streuobst ist immaterielles Kulturerbe

Die erste Bescherung hat Hans Hartl bereits hinter sich. Das vorzeitige Weihnachtsgeschenk war eine lang ersehnte Nachricht der UNESCO. "Der Streuobstanbau in Österreich wird in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen", teilte die Kommission vor wenigen Tagen mit. Für den Innviertler ist das "eine besondere Auszeichnung und Anerkennung für all jene, die sich seit Generationen um den Erhalt der Streuobstbestände bemühen".

Obstbaumschnitt-Kurs Streuobst Bild: Hans Hartl

Für Most und Säfte

Hartl ist Obmann der ARGE Streuobst – ein Verein, der sich seit mehr als 20 Jahren für die traditionelle Form des Obstanbaus starkmacht. Streuobstbäume sind Bäume mit hohem Stamm und großer Krone, die im Vergleich zu Obstplantagen oft frei, also "verstreut", in der Landschaft stehen. Sie schmücken unsere Wiesen, dienen als Lebensraum für Tiere und tragen obendrauf gschmackige Früchte, insbesondere die leicht säuerlichen Äpfel und Birnen sind bei der Most- und Saftherstellung gefragt. Noch dazu ist der Anbau von Streuobst die umweltschonende Form des Obstanbaus und wird seit Jahrhunderten betrieben.

Anhaltender Rückgang

Allerdings hatte er im 20. Jahrhundert immer mehr an Bedeutung verloren. Während die Zahl der Streuobstbäume in Österreich in den 1930er-Jahren noch auf rund 35 Millionen geschätzt wurde, sind es heute lediglich 4,2 Millionen Stück. Der Rückgang habe sich seit 2000 zwar verlangsamt, er halte aber weiterhin an, heißt es von der ARGE Streuobst. Ursachen seien mangelnde Wertschätzung, hoher Arbeitsaufwand und geringe wirtschaftliche Rentabilität. Auch das schwindende Wissen der Bewirtschafter ist häufig ein Grund, warum das Obstklauben und das Pflegen der Bäume vernachlässigt wird.

"Bedeutung bewusst machen"

"Mit der Anerkennung als immaterielles Kulturerbe hoffen wir, die vielfältige Bedeutung des Streuobstanbaus einer noch breiteren Öffentlichkeit bewusst zu machen", sagt Rainer Silber, Obmann-Stellvertreter der ARGE Streuobst und Geschäftsführer des Naturparks Obst-Hügelland. Streuobst wird in ganz Oberösterreich angebaut – vom Mühlviertel bis ins Salzkammergut, vom Raum Steyr/Kirchdorf bis ins Innviertel. Einer der "Hotspots" ist das Hausruckviertel.

Um den Bestand zu erhalten, müssten Wissen und Traditionen rund um den Baumschnitt, die Veredelung, die Pflege und die Sorten weitergetragen werden, sagt Rainer Silber. "In ganz Österreich wird der Streuobstanbau bis heute durch das Engagement von Obstbaumbesitzern, Mostereien, Direktvermarktern, Initiativen, Vereinen und Verbänden am Leben gehalten und weitergegeben" – mit diesen Worten würdigte die UNESCO das neu aufgenommene immaterielle Kulturerbe.

Streuobstwiesen Eitzing Bild: Hans Hartl

Weitere "Oberösterreicher" aufgenommen

163 Einträge umfasst die Liste des immateriellen Kulturerbes in Österreich. Neu aufgenommen hat die UNESCO neben dem Streuobstanbau auch die Zunftbräuche der Windischgarstner Zimmerer, die "Loahmmandel" – Krippenfiguren der Region Steyr-Garsten, Enns und Steyrtal, sowie die Blasmusikkapellen, die Herstellung der Montafoner Trachten und das Wissen um die Holzschindelerzeugung. Weitere Infos zu den einzelnen Einträgen finden Sie auf unesco.at.

Verena Gabriel