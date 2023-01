Leiche nach Wohnhausbrand in Reichenthal gefunden

Zwölf Feuerwehren waren in der Nacht im Einsatz, um den Brand zu löschen. Das Feuer dürfte im ersten Stock des Hauses ausgebrochen sein. Als die drei Feuerwehren der Gemeinde Reichenthal am Einsatzort eintrafen, stand der Wohnbereich des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Einsatzleitung löste zur Verstärkung neun weiterer Feuerwehren die Alarmstufe zwei aus.

Am Vormittag bestätigte die Polizei, dass eine Leiche gefunden wurde. Da der Hausbesitzer nicht auffindbar war, vermutet die Polizei, dass es sich bei der Leiche um den 66-jährigen Bewohner handelt. Noch konnte die Leiche aber nicht identifiziert werden.

Bild: Pictureshooting/Albert Mikovits

Aufgrund der Bauweise des Objektes war die Brandbekämpfung schwierig, es gab viele verdeckte Glutnester, wie die einsatzleitende Feuerwehr Stiftung bei Reichenthal berichtet. Nach knapp drei Stunden konnte "Brand aus" gemeldet werden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

