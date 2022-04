Beschluss gescheitert: 25 Euro Gebühr für einen Tag am Fuß des Traunsteins bleibt

Ein Umlaufbeschluss des Gemeinderats hätte die seit Wochen andauernde Posse um die Vergebührung der Traunsteinstraße endgültig beenden sollen. Zu einem derartigen Beschluss wird es aber nicht mehr kommen. Wer sein Fahrzeug am Umkehrparkplatz am Ende der Straße abstellen möchte, zahlt ab sofort bis zum Ende der Wandersaison am 31. Oktober 25 Euro pro Tag. 48 Stunden kosten 50 Euro, drei Stunden schlagen mit zehn Euro zu Buche.