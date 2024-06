Beschluss für neues Hundehaltegesetz noch vor dem Sommer

Erneut kam es zu einem folgenschweren Hundebiss in Oberösterreich: Dienstagabend kam ein 23-Jähriger aus Steinerkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) gegen 19.50 Uhr nach Hause. Als er die Tür öffnete, hinter der der Schäferhund seines Vaters schlief, erschrak das Tier. Der Schäferhund sprang auf und biss den 23-Jährigen ins Gesicht. Schwer verletzt musste der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum gebracht werden.

Beschluss im Landtag

Nachdem sich die Vorfälle von Hundebissen in den vergangenen Monaten in Oberösterreich gehäuft haben, soll noch vor dem Sommer ein neues Hundehaltegesetz beschlossen werden. Gestern fanden dazu die letzten Beratungen im Unterausschuss statt, am 4. Juli könnte der Gesetzesentwurf im Landtag beschlossen werden.

„Oberösterreich bekommt das modernste Hundehaltegesetz“, sagte Tierschutz-Landesrat Michael Lindner (SP) gestern, nachdem sich alle im Landtag vertretenen Parteien auf den Gesetzesentwurf geeinigt hatten.

Mehr Verantwortung für Halter

Für Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Pit-Bull und Tosa Inu werden mit Beschluss des Gesetzes künftig höhere Ausbildungserfordernisse sowie eine Maulkorb- und Leinenpflicht im öffentlichen Raum gelten. Zusätzlich zu einem Sachkundenachweis sollen Hundehalter verpflichtet werden, eine Alltagstauglichkeitsprüfung mit ihrem Hund zu absolvieren. Diese soll nur vor qualifizierten Hundetrainern abgelegt werden können.

„Der Sorgfaltsmaßstab für Hundehalter wurde angehoben. Jedem muss klar sein, welche Verantwortung mit der Hundehaltung verbunden ist“, sagte VP-Klubobmann Christian Dörfel zur Gesetzesnovelle.

Zusätzlich bekommt Oberösterreich ein gemeindeübergreifendes Hunderegister, mit dem eine Übersicht über alle im Bundesland gemeldeten Hunde ermöglicht wird. Bei Vorfällen sollen die Gemeinden früher einschreiten können. „Der neue Verwaltungsaufwand für die Gemeinden muss im Blick behalten werden“, heißt es von FP-Klubobmann Herwig Mahr, der eine Überregulierung als kritisch sieht. Wie die Gesetzesnovelle in der Praxis aussehen wird, werde sich zeigen.

