Die Ortsschilder von Fucking sind seit jeher beliebt. Sei es als Fotomotiv oder gar als illegale Mitbringsel. Nun hat der jüngste Gemeinderatsbeschluss, wonach die Ortschaft in der Innviertler Gemeinde Tarsdorf ab 2021 in "Fugging" umbenannt werden soll, das Interesse an dem kleinen Ort mit dem zweideutigen Namen um ein Weiteres angeheizt.