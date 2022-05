Bescheidener Lotto-Millionär: "Vielleicht kaufe ich ein kleines Stück Wald"

Als einziger Spieler knackte der verheiratete Familienvater aus Linz den Siebenfachjackpot im Lotto. Er sei "aus allen Wolken gefallen", als er davon erfahren hat. Am Abend des 27. April habe er die Ziehung im Fernsehen mitverfolgt. Dass tatsächlich die "sechs Richtigen" auf seinem Tippschein standen, realisierte er, nachdem er sich auf win2day und im Teletext vergewissert hatte.

Es folgte eine schlaflose Nacht, und am Morgen der nächste Knaller: Aus den Nachrichten im Radio erfuhr der Oberösterreicher, dass er der einzige Gewinner war. 9,8 Millionen gehen allein an ihn. "Es wäre mir auch recht gewesen, hätte es zehn Sechser gegeben. Dann hätte ich immer noch eine Million gehabt", sagt er.

Für die Kinder

Nach einem Tag Bedenkzeit griff der Mann zum Telefon und meldete sich bei den Österreichischen Lotterien. Daraufhin stand ein Termin beim Hochgewinnbetreuer an.

Seine Pläne hat der Linzer auch schon verraten: Er wolle seinen Kindern beim Start ins Erwachsenenleben dabei behilflich sein, sich eine Existenz aufzubauen. Auch in Gold, ein neues Auto sowie Grund und Boden möchte der Neo-Millionär investieren. "Und vielleicht kaufe ich mir auch irgendwo ein kleines Stückchen Wald."

Ein Land im Glück

Es war der zweite Siebenfach-Jackpot in der 35-jährigen Lotto-Geschichte und der höchste Gewinn für einen Oberösterreicher bzw. eine Oberösterreicherin. Im Dezember 2020 hatte ein Linzer Pensionist 9,2 Millionen Euro gewonnen. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass es Fortuna heuer besonders gut mit den Landsleuten meint. Von 14 Lotto-Sechsern wurden heuer bereits sieben in Oberösterreich geknackt. "Alle sieben haben einen Gewinn in Millionenhöhe gebracht", heißt es von den Lotterien. Seit der Einführung von "6 aus 45" haben 471 Oberösterreicher die sechs Richtigen angekreuzt, 169 von ihnen wurden quasi über Nacht zu Millionären. Nur in Wien und Niederösterreich gab es mehr Glückspilze.

