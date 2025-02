Bescheidener Linzer Lebensretter: "Ein Held bin ich nicht"

Das hätte doch jeder so getan, sagt Ventsislav Minev. Der Postzusteller wurde heute in der Früh zum Lebensretter: Zufällig sah er eine Frau, die unter den schweren Rollläden eines Fensters im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses in Linz steckengeblieben ist. "Ich habe viel Rauch gesehen, habe das Auto geparkt und bin zu ihr hingelaufen. Ich habe die Feuerwehr gerufen und der Frau gesagt, dass ich ihr helfen werde", erzählt der 44-Jährige.