Stau in Linz: Beschädigte Gasleitung führte zu Sperre am Bindermichl

Guten Nerven brauchten Autofahrer am Donnerstagabend im Feierabendverkehr: Wegen einer Sperre am Bindermichl kam es im Stadtgebiet von Linz zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Grund dafür war eine beschädigte Gasleitung. Ein Bagger hatte den Schaden bei Bauarbeiten verursacht.

Aus Sicherheitsgründen musste das Gebiet abgesperrt werden, hieß es seitens der Linz AG. Davon betroffen war auf die Mühlkreisautobahn im Bereich der Auf- und Abfahrt Muldenstraße. Mittlerweile ist die Sperre wieder aufgehoben, teilte die Asfinag gegen 17 Uhr auf OÖN-Anfrage mit, die Staus lösten sich langsam auf.

Im Zuge der Reparaturarbeiten wurde auch bei vier Wohnhäusern am Bindermichl der Storm abgeschaltet, so eine Sprecherin der Linz AG. Die Stromversorgung war aber am Donnerstagnachmittag schon wieder hergestellt.

