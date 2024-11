"Bergwetter, wie es im Buche steht": Der Wetterausblick für die kommenden Tage

"Große Veränderungen in der Wetterlage sind in den kommenden Tagen nicht zu erwarten", sagt Christian Resch, Meteorologe der Geosphere Austria. "Es bleibt, vor allem an den Vormittagen, nebelig in den Niederungen des Landes". Der Hochnebel hält sich vor allem im Innviertel, in den Seengebieten und im Donauraum hartnäckig. Dort kommt nur vereinzelt die Sonne durch. Wer aber eine Wanderung in die höheren Regionen unternimmt, wird mit strahlendem Sonnenschein belohnt. Vor allem am Wochenende wird traumhaftes Bergwetter erwartet.

Die Wetterprognose im Detail: Am Mittwoch hält sich im Innviertel und im Zentralraum recht hartnäckiger Hochnebel und Nebel. Phasenweise ist in den höheren Regionen des südlichen Berglands und im Mühlviertel auch mit Sonne zu rechnen. Die erwarteten Tageshöchstwerte in Oberösterreich liegen bei 8 bis 13 Grad.

Nicht maßgeblich verändern wird sich die Wetterlage am Donnerstag. Über das Flachland ziehen dann erneut zähe hochnebelartige Wolkenfelder, die aber am Nachmittag Lücken bekommen. Die Sonne soll zumindest in Teilen des Landes durch die Nebeldecke blitzen, vor allem im Mühlviertel und im südlichen Bergland. "Mit stärkerem Wind ist nicht zu rechnen. Mäßiger Ostwind kommt tagsüber mit ins Spiel", so der Meteorologe.

Auch der Freitag bringt einige Hochnebelfelder. Mit Tiefstwerten von -1 bis 4 Grad kann es in der Nacht zu Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kommen. Tagsüber liegen die prognostizierten Höchstwerte bei 11 Grad. Am Nachmittag steigen von Osten her die Chancen auf Sonnenschein und Nebelauflösung. Der Wind weht schwach, im Osten auch teils mäßig aus Ost bis Südost.

Wochenende bringt Sonne

"Bergwetter wie es im Buche steht, bringt dann spätestens das Wochenende", sagt Resch. Der goldene Herbst soll sich dann von seiner besten Seite zeigen. Am Samstag wird der Hochdruckeinfluss für den üblichen Mix aus Hochnebel und Sonnenschein sorgen. Auf bis zu 12 Grad soll das Thermometer steigen. Am Sonntag herrscht wieder ruhiges Hochdruckwetter. Der Nachmittag gestaltet sich dann verbreitet sonnig, auch in tieferen Lagen. "Zu gröberen Veränderungen wird es dann erst wieder am Montagabend, spätestens in der Nacht auf Dienstag kommen", so der Experte. "Dann ist mit mit einem Wetterumschwung und wieder mit vermehrten Niederschlägen zu rechen."

Autorin Franziska Giles Redakteurin nachrichten.at Franziska Giles