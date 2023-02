Bergung der Leichen zu gefährlich: Opfer wurden mit Planen geschützt

Tag drei nach dem Felssturz-Unglück in Steyr-Christkindl, bei dem zwei Männer aus Kärnten (31 und 64 Jahre) ums Leben kamen. Nach wie vor dürfen die Bewohner der vier behördlich gesperrten Häuser an der Rosenegger Straße in Unterhimmel nicht zurück in ihre Unterkünfte. Nur kurz durften sie gestern Vormittag während eines einstündigen Zeitfensters Dokumente und Habseligkeiten aus den Gebäuden holen.