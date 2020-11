Bergtour aus dem Internet führte auf heiklen Irrweg

Im Winter ist sie eine einsame Skitour, im Sommer stellt sie hohe Ansprüche an den Orientierungssinn: Die Tour auf den Elexenkogel im Höllengebirge endete für eine 48-jährige Salzburgerin am Samstag nicht auf dem Gipfel, sondern an Bord des Polizeihubschraubers "Libelle". Die erfahrene Bergsteigerin hatte eine Beschreibung des durchgehend unmarkierten Anstiegs im Internet gefunden. Bei einer Jagdhütte verpasste sie jedoch die richtige Abzweigung und geriet in immer steiler werdendes Gelände.

Eine bis zu 70 Grad steile Schrofenflanke konnte die Salzburgerin noch erklettern, dann wurde die Lage aussichtslos und die Frau alarmierte die Bergrettung. Die Ortsstelle Bad Ischl rückte aus, der Polizeihubschrauber konnte die Salzburgerin schließlich sicher ins Tal bringen.

Beinahe zur selben Zeit wurde einem 64-Jährigen aus Wartberg an der Krems die Wanderung auf den Kleinen Sonnstein bei Traunkirchen zu viel. Rund 100 Höhenmeter unter dem Gipfel (923m) bekam der Wanderer Kreislaufprobleme und stürzte. Die Bergrettung brachte ihn ins Tal – mehr Hilfeleistung wollte er nicht. Bei der Rettung unterschrieb er einen Revers.

Zu fünf weiteren Einsätzen wurden die Bergretter im Land am Wochenende alarmiert. In Grünau (Hochsalm) und in Ebensee (Klettergarten Rindbach) wurden gestern Hilfeschreie gemeldet, Bergrettungen und Hubschrauber machten sich auf die Suche, konnten aber niemanden finden.

Gefordert ist die Bergrettung aktuell aber auch wegen der Corona-Pandemie: 32 Anwärter warten seit dem Frühjahr auf ihre Ausbildung. Die Wiederaufnahme der Kurse war für kommende Woche geplant, könnte wegen des Lockdowns nun aber neuerlich verschoben werden. (geg)