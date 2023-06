Bergsteigerin verletzte sich beim Abstieg vom Hochlecken

Bergrettung, Alpinpolizei und Notarzthelikopter standen am Samstag im Höllengebirge im Einsatz, nachdem eine 59-Jährige beim Abstieg vom Hocklecken schwer gestürzt war. Die Frau war vom Taferlklaussee auf den 1708 Meter Hohen Gipfel gestiegen, beim Rückweg über das Hochleckenhaus in Richtung Kienklause passierte das Unglück: Auf einer Seehöhe von etwa 1150 Meter nahe der sogenannten "Hohen Rast" stolperte die 59-Jährige. Sie stürzte einige Meter ab und kam auf dem Wanderweg zu liegen.

An einen selbstständigen Abstieg war aufgrund der Verletzungen nicht mehr zu denken, ein Notruf wurde abgesetzt. Der Bergrettungsdienst Steinbach am Attersee, der Notarzthubschrauber Martin 3 und die Alpinpolizei Gmunden rückten aus. Die Crew des Notarzthubschrauber "Martin 3" konnte die Verletzte mittels Tau retten und ins Tal fliegen. Sie wurde die 59-Jährige zur weiteren Versorgung ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.

