Bergsteigerin (31) auf Großem Pyhrgas tödlich verunglückt

Die 31-Jährige aus Sankt Pölten war mit ihrem Freund und ihrem Schwager Samstagfrüh von Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) aus zu einer sogenannten Pyhrgasüberschreitung aufgebrochen. Gegen Mittag, erreichten die drei den Gipfel des Kleinen Pyhrgas (2.023 Meter) – und kletterten in Richtung Großer Pyhrgas (2.244 Meter) weiter. Etwa 200 Meter unterhalb des Gipfels kam es zu dem Unglück. Laut Ermittlungen der Polizei verlor die Frau im vereisten Gelände den Halt und stürzte vor den Augen der Männer in die Tiefe.

Die Bergsteiger schickten gegen 13.30 Uhr einen Notruf und der Rettungshubschrauber Christophorus 14 war wenig später am Unfallort. Das Rettungsteam konnte allerdings nur noch den Tod der 31-Jährigen feststellen. Die Männer, die Brüder sind, erlitten einen Schock und mussten per Seil ins Tal geflogen werden. Sie wurden von Bergrettung und Kriseninterventionsteam betreut.

