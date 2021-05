Bergsteiger verlor Orientierung im Schnee und setzte Notruf ab

Der Mann aus dem Bezirk Steyr-Land brach am Vormittag zu einer Wanderung auf die Leonsbergalm auf. Allerdings wurde ihm im Bereich der Loizalm der Schnee zum Verhängnis: Er konnte die Wegmarkierungen nicht mehr sehen und entschloss sich, umzukehren. Beim Abstieg kam er immer weiter in unwegsames, bewaldetes Gelände, berichtet die Polizei. Der 55-Jährige verlor schließlich die Orientierung und sah sich in einer aussichtslosen und gefährlichen Situation, weshalb er den Notruf wählte. Während die Bergrettungsmannschaften zu ihm aufstiegen, konnte die Flugpolizei den Bergsteiger sichten. Er wurde gegen 15.30 Uhr mit einem variablen Tau gerettet und vom Hubschrauber unverletzt zurück ins Tal gebracht.