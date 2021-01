Bergsteiger auf dem Bosruck per Tau gerettet

Gegen Mittag begann der Mann seinen Anstieg, er wollte von der Bosruckhütte in Spital am Pyhrn über den Wildfrauensteig den knapp 2000 Meter hohen Bosruck besteigen. Nach etwa zweieinhalb Stunden erreichte er über den verschneiten Grat den Gipfel. Danach entschied sich der erfahrene Bergsteiger, über die Nordrinne abzusteigen. In der winterlichen Nordwand des Bosrucks konnte er schon bald aber weder vor noch zurück. Er informierte per Handy einen Freund, rutschte dann noch 30 Meter ab und verlor dabei das Telefon. Die Einsatzkräfte konnten den 33-Jährigen daher zunächst nicht orten. Erst mit Einbruch der Dämmerung fand ihn die Flugpolizei Salzburg im felsdurchsetzten Gelände. Der unterkühlte und leicht verletzte Mann wurde per Tau ins Tal gebracht.

