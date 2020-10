Bergschlösslpark: Rätselhafte Selbstanzeige

Ein Opfer hat sich aber bis heute nicht gemeldet. Nun soll ein Gutachten den Geisteszustand des Mannes klären.

Der 52-Jährige hatte sich am 6. September bei der Polizei gemeldet und gesagt, er habe in der Nacht zuvor versucht, im Bergschlösslpark eine Frau zu vergewaltigen. Der Tscheche gab an, bei der Tat von einem unbekannten Mann gestört worden zu sein, die Frau sei daraufhin davongelaufen.

Trotz mehrerer Zeugenaufrufe der Polizei fehlt von einem Opfer weiterhin jede Spur. Bei dem psychiatrischen Gutachten des Mannes geht es in erster Linie um die Frage, ob der Tscheche gefährlich ist, und auch darum, ob die Tat wirklich stattgefunden hat.

