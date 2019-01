Bergretter waren zufällig am Unfallort: Lawinenabgang endete glimpflich

BAD ISCHL. Am Schönberg geriet ein Tourengeher beim Gipfelanstieg unter ein Schneebrett.

Rasche Rettungsaktion Bild: Bergrettung

Sie hatten die falsche Spur erwischt. Tourengeher, die gestern Mittag am Schönberg (2090m) zwischen Bad Ischl und Ebensee unterwegs waren, querten unterhalb des Gipfels einen Hang abseits der gewöhnlichen Aufstiegsspur, in den der starke Westwind frischen Triebschnee abgelagert hatte. Unter der Last der Gruppe löste sich ein Schneebrett, das einen Mann zur Gänze verschüttete. Doch er hatte Glück im Unglück.

Denn zufällig waren auch Bergretter der Ortsstellen Bad Ischl und Ebensee auf dem Schönberg unterwegs und hatten den Unfall beobachtet. Ein 20-Jähriger, der in Bad Ischl gerade zum Bergretter ausgebildet wird, reagierte sofort. Weil sein Lawinenverschüttetengerät (LVS) trotz mehrmaliger Versuche kein Signal empfing, nahm der junge Mann alle Tourengeher, die gerade im Gelände unterwegs waren, in die Pflicht. "Er hat gemeinsam mit ihnen eine Sondierungskette gebildet", sagt Bernhard Schmid, Ortsstellenleiter der Bergrettung Bad Ischl.

Hand ragte aus dem Schnee

Beim Sondieren des Geländes entdeckten die Bergretter eine Hand, die aus den Schneemassen ragte. Binnen weniger Minuten war der verschüttete Tourengeher wieder zurück an der Oberfläche. Er konnte selbst zum herbeigerufenen Rettungshubschrauber gehen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Gmunden geflogen. Der Tourengeher war gut ausgerüstet, trug einen Lawinenairbag, der auch auslöste. Warum sein LVS-Gerät nicht sendete, ist unklar. Bernhard Schmid nahm den Unfall zum Anlass, vor der derzeitigen Situation zu warnen: "So gut die Verhältnisse auch waren. Wind und Neuschnee haben sie am Samstag wieder verschärft. Über der Waldgrenze herrscht erhebliche Lawinengefahr", sagt er. Das LVS-Gerät sei vor jeder Tour auf seine Funktionalität zu überprüfen.

Ebenfalls glimpflich endete gestern eine Suchaktion am Kasberg. Ein Tourengeher hatte sich bei der Abfahrt in den Ochsenboden verfahren und konnte zurück ins gesicherte Gelände geführt werden.

