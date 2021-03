Bergretter in Ausbildung stürzte vom Großen Priel in den Tod

Seine eigenen Kameraden mussten ihn bergen: Ein 27-jähriger Bergretter in Ausbildung stürzte heute Nachmittag vom Gipfel des Großen Priel (2515 Meter) in Hinterstoder in den Tod. Der junge Mann aus Vorderstoder war mit einer Schneewechte mehrere Hundert Meter in Richtung Goldkar abgestürzt und durch nachkommende Schneemassen verschüttet worden.

Eine sofort durch die anderen Kursteilnehmer eingeleitete Rettungsaktion wurde durch rund 50 Bergretter aus der Pyhrn-Priel-Region und mehreren Rettungs-, Polizei- und Militärhubschraubern unterstützt.

Die Betroffenheit unter den Mitgliedern der Bergrettung ist groß. Die eingesetzten Rettungskräfte werden von geschulten Peers aus den eigenen Reihen betreut.

