Bergnot bei der letzten Abfahrt: Familie gerettet

Von Offenhausen (Bezirk Wels-Land) waren ein Ehepaar, 55 und 60 Jahre alt, und deren 30-jährige Tochter am Sonntag nach Gosau gefahren, um ausgiebig über die Pisten des Skigebietes Dachstein-West zu wedeln. Bei der letzten Abfahrt, es war bereits 16 Uhr, geriet deren Planung allerdings völlig durcheinander. Sie erwischten die falsche Piste und fuhren statt ins Tal in Richtung Sonnenalm ab.

80 Höhenmeter hätten die Wintersportler, nachdem sie den Fehler bemerkt hatten, wieder aufsteigen müssen, um zurück in die richtige Spur zu gelangen. Stattdessen entschieden sie sich aber für eine Querfahrt unterhalb der Bergstation. Dabei gerieten sie in derart steiles, anspruchsvolles Gelände, dass es für die 55-Jährige und ihre Tochter kein Weiterkommen mehr gab. Der 60-Jährige schaffte es in sicheres Terrain und hielt per Telefon Kontakt mit seiner Tochter.

Die Bergrettung Gosau rückte zu einer aufwendigen Rettungsaktion aus, am Seil gesichert konnten die beiden Frauen unverletzt zurück zur Skiabfahrt gebracht werden. Eine weitere Abfahrt wurde der Familie dann erspart: Um 19.20 Uhr ging es ab der Mittelstation per Seilbahn zurück ins Tal.