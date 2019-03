"Bergdoktor statt Emergency Room"

LINZ. Hausärzte gesucht: Neues Programm soll Jungmediziner in die Arztpraxen bringen.

Der Hausarztberuf wird Studenten und Turnusärzten ab sofort auch mit Schnuppertagen, Mentoren und Seminaren schmackhaft gemacht. Bild: colourbox

"Mehr Bergdoktor statt Emergency Room." Das sagte Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) gestern, Donnerstag, bei der Präsentation des neuen Ärzte-Mentoring-Programms für Oberösterreich. Mit Verweis auf die beiden TV-Arztserien erklärte sie den Zweck dieses Programms: Mehr Medizinstudenten und Ärzte in Ausbildung sollen für den Beruf des Hausarztes begeistert werden, anstatt im Spital zu bleiben.

Denn jetzt schon sind 23 der 665 Kassenstellen für niedergelassene Allgemeinmediziner in Oberösterreich unbesetzt, bei zwölf davon gibt es noch keine Nachfolgelösung. In den nächsten zehn Jahren geht fast die Hälfte der Ärzte in Pension.

Im Zuge des Mentoring-Programms geben Allgemeinmediziner mit langjähriger Erfahrung ihr Fachwissen weiter. Dazu gehören Schnuppertage, in der Ordination, Seminare und individuelle Betreuung. Der Nachwuchs soll früh den Betrieb in einer Hausarztpraxis kennenlernen. Immerhin müssen Turnusärzte mittlerweile schon nach der neunmonatigen Basisausbildung im Spital entscheiden, ob sie den Weg als Allgemeinmediziner einschlagen oder ein Fach absolvieren.

GKK und Kammer finanzieren

Finanziert wird das neue Programm aus dem Innovationstopf der Gebietskrankenkasse (OÖGKK) und der Ärztekammer. Für das Startjahr 2019 sind 20.000 Euro veranschlagt. Ziel ist, heuer 20 bis 30 Mentoren zu gewinnen. Die ersten Einschulungen laufen schon. Die Info-Kampagne für Studenten und Jungärzte läuft im Frühling an.

Dieses Angebot habe noch gefehlt, sagte Wolfgang Ziegler, stv. Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer, der den Hausarzt als "spannenden Beruf mit vielen Facetten" bezeichnete. Für OÖGKK-Direktorin Andrea Wesenauer ist das Mentoring so wie die Einrichtung von Primärversorgungszentren eine Maßnahme, um die "hausärztliche Versorgung fit für die Zukunft zu machen". Haberlander betonte, dass es an der Linzer Medizin-Fakultät einen Schwerpunkt Allgemeinmedizin gebe. (az)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema