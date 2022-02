Bergbauern-Familie legte Einbrechern das Handwerk

Einem aufmerksamen Gemeindemitarbeiter und dem Sohn der Einbruchsopfer ist es zu verdanken, dass zwei Einbrecher aus Tschechien (21 und 30 Jahre alt) Mittwochvormittag in der Gemeinde Innerschwand von der Polizei gestellt werden konnten.

Bereits gegen 4 Uhr früh war Gemeindearbeiter Georg Speigner mit dem Schneepflug unterwegs und räumte einen Güterweg vom Schnee frei, als ein Auto mit tschechischem Kennzeichen an ihm vorbeifuhr. "Das ist mir komisch vorgekommen, weil um diese Zeit niemand unterwegs ist – und wenn, dann nur Einheimische", sagt Speigner. Als er wieder umkehrte und zu dem Haus der Bergbauern-Familie Stabauer am Ende des Güterwegs fuhr, parkte dort dasselbe Auto. "Ich habe mir das Kennzeichen gemerkt", sagt Speigner.

Schneepflugfahrer gab Hinweis

Am Mittwochmorgen bemerkte Familie Stabauer den Einbruch in der Garage. Johannes Stabauer (25) wurde von seiner Mutter (56) über den Einbruch und den Diebstahl von Werkzeug, Skiern, Fahrrädern und zwei Schreckschussgewehren informiert. "Der Hinweis für die Polizei kam vom Schneepflugfahrer, der sich an das Autokennzeichen erinnerte", sagt Stabauer.

Als seine Mutter nach der Diebstahlsanzeige zur Arbeit fahren wollte, entdeckte sie erneut den verdächtigen Pkw und zwei Männer, die um das Haus schlichen. Offenbar wollten sie ein zweites Mal Beute machen. Instinktiv parkte die resolute 56-Jährige ihr Auto in der Sackgasse vor dem Haus und sperrte so den Männern den Weg ab. Weil sie mit ihrem Auto nicht vorbeikamen, fuhren die beiden Einbrecher mit gestohlenen Fahrrädern davon.

Johannes Stabauer fuhr mit dem Auto hinterher. "Ich kenne die Gemeinde sehr gut. Die beiden hatten keine Waffen dabei, und ich war ständig mit der Polizei in Kontakt." Nach einer kurzen Verfolgungsjagd gelang es ihm gemeinsam mit der Polizei, die beiden zu stellen. "Meine Mutter und ich haben oft gesagt: Wenn mal jemand einbricht, dann machen wir die Straße dicht", sagt Stabauer. Die zwei Einbrecher sind laut Polizei geständig und wurden in die Justizanstalt Wels gebracht. (kap)