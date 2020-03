Bereits in neun Seniorenheimen gibt es Infektionen

Mindestens 40 Personen, sowohl Bewohner wie auch Angestellte, sind mit dem Virus infiziert. Einige Testergebnisse waren aber gestern noch ausständig. Am stärksten betroffen war mit Abstand noch immer die Einrichtung in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) mit 16 infizierten Bewohnern und fünf positiv getesteten Mitarbeitern, gefolgt vom Seniorenheim St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) mit insgesamt 13 Erkrankten.

Die anderen Fälle halten sich vorerst in Grenzen: Im Bezirksseniorenheim Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) wurden drei Heimbewohner und eine Mitarbeiterin positiv getestet. Nur zwei Tests der insgesamt 101 Angestellten und Bewohner waren noch offen.

In Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) trat ebenfalls eine Viruserkrankung bei einer Angestellten auf. Hier werden noch die Bewohner der betroffenen Wohngruppe sowie andere Mitarbeiter getestet.

Im Seniorenheim Eferding veranlasste man aufgrund einer Corona-erkrankten Mitarbeiterin die Testung aller Senioren im Wohnbereich. Sowohl eine Bewohnerin wie auch eine Angestellte wurden im Heim in Pregarten (Bezirk Freistadt) mit Corona infiziert. Alle anderen Personen wurden daraufhin zum Test geschickt, die Ergebnisse lagen noch nicht vor. Je eine kranke Betreuerin gibt es in einer Pflegeeinrichtung in Engelhartszell (Bezirk Schärding) und dem Seniorenheim der Diakonissen Linz.

