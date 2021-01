Bereits 8840 Senioren auf der Impf-Warteliste

Nachdem der Start der Anmeldung zu den Corona-Impfungen für die über 80-Jährigen am Freitag äußerst holprig verlaufen war, gab das Land Oberösterreich am Wochenende Zahlen bekannt, wie groß der Andrang bei der Anmeldung gewesen ist.

Demnach haben sich bis Freitagabend 8840 Personen auf die Warteliste setzen lassen, hieß es vom Krisenstab des Landes Oberösterreich.

Insgesamt sind für die ersten Corona-Impfungen der über 80-Jährigen, die nicht in einem Seniorenwohnheim wohnen, in Oberösterreich 14.400 Termine zu vergeben. Mit Stand 10.45 Uhr am Samstag waren davon nur noch 170 Termine frei. Die über 80-Jährigen können sich jedoch auch weiterhin für eine Impfung registrieren. Sie kommen dann ebenfalls auf eine Warteliste und bekommen durch ein Vormerksystem einen Impftermin zugewiesen, wenn weiterer Impfstoff eintrifft.

Telefonhotline überlastet

Der rege Andrang zu den ersten Impfungen hatte am Freitag die Website für die Anmeldung lahmgelegt. Der Applikationsfehler wurde im Laufe des Nachmittags behoben. Statt wie geplant um 14 Uhr, war das System zur Online-Registrierung schließlich erst gegen 16.30 Uhr online gegangen.

Bei der telefonischen Anmeldung wurde zwar das Personal für die Hotline von 100 auf 170 Mitarbeiter des Landes, unterstützt von Soldaten des Bundesheeres aufgestockt, trotzdem war es schwer durchzukommen. Insgesamt wurden am Freitag rund 14.000 Anrufe verzeichnet.

Dienstag starten Impfungen

Trotz der Verzögerungen bei der Anmeldung soll mit den Impfungen der über 80-Jährigen wie geplant am Dienstag, 19. Jänner, begonnen werden. Dazu werden in den 15 Bezirken und den drei Statutarstädten Linz, Wels und Steyr insgesamt 19 Impfstationen eröffnet.

Seit Beginn der Impfungen wurden in Oberösterreich bisher 12.968 Menschen gegen das Corona-Virus immunisiert.

