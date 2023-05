Bereits 30 Prozent der Neumitglieder bei den Feuerwehren sind Frauen

910 Feuerwehren gibt es in Oberösterreich. Nur vier davon werden von Frauen geleitet. Aber: Es kommt ganz schön was nach an weiblicher Kompetenz. Denn die heurigen Feuerwehrwahlen brachten auch viele Frauen in Führungspositionen. Anlässlich des heutigen Florianitages seien deshalb besonders die Anhängerinnen unseres Landespatrons hervorgehoben. An die zehn Prozent der fast 94.000 Feuerwehrmitglieder in Oberösterreich sind Frauen.