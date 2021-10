Bereits 14.000 Fahrgäste sind mit dem Klimaticket OÖ unterwegs

So hatte sich Josef M. seine erste Ausfahrt mit dem Klimaticket am Nationalfeiertag nicht vorgestellt. Als er am frühen Abend mit dem Postbus von Haibach im Mühlkreis zum Linzer Hauptbahnhof fahren wollte, kannte der Chauffeur des Busses das Klimaticket nicht und wollte M. nicht in den Bus einsteigen lassen. "Mit einem gültigen und bezahlten Ticket dann plötzlich als Schwarzfahrer dazustehen, war schon sehr peinlich", schreibt er den OÖNachrichten. Nur dank seiner Hartnäckigkeit habe er den Buschauffeur schließlich doch davon überzeugen können, ihn nach Linz mitzunehmen, berichtet M.

Solche Fälle seien bedauerlich, aber eine absolute Ausnahme, versichert Klaus Wimmer, Sprecher des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes (OÖVV). Die deutlich mehr als 1000 Buslenker und Schaffner seien detailliert über das neue Ticket informiert worden. Die Oberösterreichvariante des Klimatickets werde inzwischen von etwa 14.000 Fahrgästen genutzt, teilt der Verkehrsverbund mit.

365-Euro-Ticket am beliebtesten

Am beliebtesten war im Vorverkauf die günstigste Variante des Klimatickets Oberösterreich um 365 Euro. Sie berechtigt zur Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel im Land mit Ausnahme der Kernzonen von Linz, Wels und Steyr.

Bereits bestehende Jahreskarten von 7500 Kunden des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes, die bisher ein Ticket mit einem Wert über dem Preis des Klimatickets nutzten, wurden automatisch in die passende Kategorie des Klimatickets umgewandelt.