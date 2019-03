Bereit für das große Faschings-Finale im ganzen Land

LINZ. Landesfaschingsfest in Steyrling, Tradition im Salzkammergut: Es darf gelacht werden.

Höhepunkt im Salzkammergut: Der Fetzenzug am Fetzenmontag, wie der Faschingsmontag in Ebensee heißt . Bild: Hörmandinger

"Wir sind die größten Narren im Land", sagt Annegret Strasser und lacht. Das hat die Präsidentin der Faschingsgilde Steyrling heuer sogar schriftlich: Ihre Ortschaft ist Narrenhauptstadt. Grund genug, den Fasching ganz offiziell in Steyrling ausklingen zu lassen. Am Sonntag geht der Landesfaschingsumzug ab 13 Uhr in der Ortschaft im Bezirk Kirchdorf über die Bühne. Sogar Landeshauptmann Thomas Stelzer habe sein Kommen zugesagt, sagt Strasser: "Zehn Gilden mit Musik, Fanfaren und Schalmaien und mindestens ebenso viele Gruppen mit verschiedenen Wägen sind dabei." Ausklingen wird der Umzug, der nur alle drei bis vier Jahre stattfindet und seit Monaten vorbereitet wird, mit einem Fest in einem beheizbaren Zelt.

Oberösterreich gilt als besonders faschingsnärrisch: Allein 32 der rund 130 Faschingsgilden in Österreich sind hier beheimatet, sagt Günter Holzbauer, Präsident des Faschingsgilden-Landesverbandes. In den nächsten Monaten könnte die Zahl um zwei weitere Gilden steigen. "Der Fasching hat bei uns einen großen Stellenwert." Der Ischler leitet zugleich den Faschingsverein in seiner Heimatgemeinde. Dort sind die Umzüge Tradition: "Schon um 1900 gab es Faschingsumzüge." Die Freude am Verkleiden und Necken ist geblieben: "Der Faschingsdienstag ist bei uns ein halber Feiertag. Manche Geschäfte haben am Nachmittag zu." Bereits heute startet der Kinderumzug, am Sonntag gibt’s auf der Katrin das "Wildererrennen", am Dienstag den Umzug.

In Ebensee ist dagegen der Montag mit dem Fetzenzug der Faschingshöhepunkt. Dieser Brauch ist seit 2011 immaterielles UNESCO-Kulturerbe für Österreich. Dabei wird ein vier Meter hohes Eisengerüst mit Fetzen behängt und durch den Ort gezogen. Es wird von 400 "Fetzen" begleitet, die mit Holzmasken die Hoppalas der Ischler "austadeln": "Das Gegenüber muss dann eine Antwort geben", sagt Faschingsvereinspräsident Hannes Scheck. Das Ende der riesigen Fetzenfigur ist dagegen weniger lustig: Sie wird am Aschermittwoch verbrannt. (hes)

Das Faschingsfinale in Oberösterreich

In zahlreichen Gemeinden im ganzen Land gibt es noch bis Dienstag Faschingsveranstaltungen. Hier eine Auswahl:

Faschingsumzüge gibt es am Samstag in Neumarkt/Mühlkreis (15 Uhr) und in Ebensee sowie Bad Ischl (jeweils um 14 Uhr, jeweils für Kinder), am Sonntag in Steyrling (13 Uhr), Ebensee (14 Uhr), Gallspach (14 Uhr), Pregarten (14 Uhr) und Windischgarsten (11 Uhr).

Der Faschingsdienstag wird mit Festen in Bad Hall (13 Uhr), Bad Zell (10 Uhr), Bad Ischl (Umzug ab 14.11 Uhr), Ebensee ("Nuss-Nuss" für Kinder ab 15 Uhr), Kirchdorf (18.11 Uhr), Perg (17.11 Uhr), Pregarten (10 Uhr) und Thaling in der Gemeinde Kronstorf (14 Uhr) gefeiert.

Fotos gesucht

