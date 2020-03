Benefiz-Suppenessen für Menschen in Armut

Es ist angerichtet – hieß es zum bereits 19. Mal beim Benefizsuppenessen im Linzer Landhaus, zu dem Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und die Katholische Frauenbewegung (kfb) gestern Mittag einluden. Der Erlös ging zugunsten der Aktion "Familienfasttag", die seit 62 Jahren bedürftige Menschen unterstützt. "Hilfe vor Ort ist das beste Mittel, um den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen und Fluchtursachen erst gar nicht entstehen zu lassen", sagte Stelzer.

Für den ausgezeichneten Geschmack und die richtige Würze der Fenchel-Karotten- Suppe und der pikanten Krautsuppe war Monika Dornetshuber, Geschäftsführerin und Küchenchefin des Gasthauses "Hoamat" in Haibach ob der Donau, verantwortlich. Dank des Familienfasttages können jährlich 100 Projekte in Asien, Afrika und Lateinamerika unterstützt werden, so Paula Wintereder, Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung Oberösterreich. Dieses Jahr steht die Aktion ganz im Zeichen Indiens und dem Kampf der indigenen Bevölkerung (Adivasi) für ihre Lebensgrundlage im Nordosten des Landes. Ajitha George, Generalsekretärin der kfb-Partnerorganisation BIRSA in Nordostindien, erzählte, dass die Adivasis, die ersten Bewohner Indiens, am Rande der Gesellschaft leben. Im an Kohle und Erz reichen Bundesstaat Jarkhand werden sie ausgegrenzt, haben ihr Land und ihre Kultur verloren. Die kfb und BIRSA unterstützen die Familien u. a. bei einer ökologischen Landwirtschaft.

Deshalb freute sich Bischof Manfred Scheuer besonders über das Engagement der Pfarren im ganzen Land, die jährlich um die 250 Suppenessen organisiert, um Bedürftigen zu helfen.