Bekanntschaft mit Folgen: Autodieb nach Österreich-Tour festgenommen

Ihm werden etliche weitere Delikte vorgeworfen, darunter ein Unfall mit Fahrerflucht in Wien. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Freitag.

Begonnen hatte die Österreich-Tour des Beschuldigten Anfang Juli in Wels. Dort lernte er bei einem Imbissstand einen 45-jährigen Welser und seine 43-jährige Nachbarin kennen. Die drei verstanden sich auf Anhieb gut. Deshalb kauften sie noch bei einer Tankstelle Alkohol und verbrachten den Abend gemeinsam. Zuletzt nahm die 43-Jährige den Unbekannten zum Übernachten mit in ihre Wohnung.

Unfall mit Fahrerflucht

In der Früh war der Gast verschwunden. Zwei Tage später bemerkte die Welserin, dass zwei Mobiltelefone, weitere Wertgegenstände, ihr Führerschein, der Reserveschlüssel ihres Autos und der Wagen selbst fehlten. Der Unbekannte hinterließ mit dem Fahrzeug eine Spur durch ganz Österreich. Er beging mehrere Verkehrsübertretungen, unter anderem einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Wien. Außerdem tankte er mehrmals, ohne zu bezahlen, und hinterließ die Wertgegenstände der 43-Jährigen als Pfand.

Die Polizei wertete bei ihren Ermittlungen Fotos aus Radargeräten und Videoüberwachungen aus. So forschte sie den 47-jährigen Salzburger als mutmaßlichen Täter aus. Sie nahm ihn Ende August in einem Lokal seiner Heimatstadt aufgrund eines Vorführungsbefehles des Bezirksgerichtes Wien Innere Stadt fest. Die Beamten stellten auch den Pkw sicher, der einige Beschädigungen aufwies. In einer Einvernahme legte er ein Teilgeständnis ab. Danach wurde er in die Salzburger Justizanstalt eingeliefert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.